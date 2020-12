Koblenz

Nach den drei Spielen im Dezember gegen in der Tabelle zum Teil deutlich besser positionierte Konkurrenz wartet auf die TuS Rot-Weiß Koblenz zum Jahresabschluss an diesem Dienstag um 19 Uhr ein vermeintlich leichter Gegner in der Fußball-Regionalliga Südwest. Die Rede ist vom gastgebenden TSV Schott Mainz, der sich nach gutem Saisonbeginn zuletzt gleich 22 Gegentreffer und fünf Niederlagen in Serie einhandelte.