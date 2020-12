Koblenz

Gerade mal drei Spiele haben die Fußballer der TuS Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest ausgetragen, aber schon fühlt sich der interessierte Beobachter unweigerlich an die wenig erbauliche Vorsaison erinnert. Ein ordentlicher Auftritt gegen Ulm, ein ernüchternder gegen Alzenau, ein unglücklicher in Gießen – schon steht die Mannschaft mit nur einem Punkt wieder da, wo sie auf gar keinen Fall hinwollte: im Tabellenkeller. Um dort nicht über Gebühr zu verweilen, soll am Samstag um 14 Uhr gegen Aufsteiger VfB Stuttgart II vor eigenem Publikum ein Sieg her. Es wäre der erste in der nunmehr 15-monatigen Geschichte des Vereins in der vierthöchsten Etage.