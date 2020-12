Koblenz

Okay, die Regionalligafußballer der Turn- und Sportfreunde Rot-Weiß Koblenz haben ihr Auswärtsspiel am 31. Oktober beim FC-Astoria Walldorf mit 0:2 verloren, und auch in drei weiteren Spielen im Oktober haben die Koblenzer Vorstädter den Platz als Verlierer verlassen. Dennoch wird der Herbstmonat dieses Jahres als goldener Oktober in die Geschichte der Rot-Weißen eingehen. Schließlich haben sie nicht nur ihren ersten Regionalligasieg (1:0 gegen den VfB Stuttgart II) erzielt, nachdem sie als Aufsteiger in der vergangenen Saison kein einziges Mal gewinnen konnten, sondern auch noch zwei Erfolge nachgelegt: 1:0 gegen den FSV Frankfurt und 2:0 gegen Eintracht Stadtallendorf.