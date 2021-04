Die bislang schiefe Tabelle der Fußball-Regionalliga Südwest nimmt allmählich die geplante Form an. Noch zwei Nachholspiele am kommenden Dienstag und Mittwoch, dann haben alle Mannschaften trotz diverser Corona-Zwangspausen jeweils 31 Begegnungen bestritten. Im Rahmen der nun anstehenden Runde treten die zuletzt erfolgreichen TuS Rot-Weiß Koblenz am Samstag um 14 Uhr beim FK Pirmasens an.