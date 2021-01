Koblenz

Der witterungsbedingte Spielausfall am Mittwoch beschert den TuS Rot-Weiß Koblenz in der Fußball-Regionalliga Südwest zwei englische Wochen hintereinander: Am Sonntag kommen zunächst die Kickers aus Offenbach aufs Oberwerth (Anpfiff: 14 Uhr), drei Tage später (18 Uhr) wird schon die Begegnung bei der SG Sonnenhof Großaspach nachgeholt. Es folgt das Heimspiel gegen den SC Freiburg II (30. Januar, 14 Uhr) und zum Abschluss der Hinrunde die Begegnung am 2. Februar (19 Uhr) bei der TSG Hoffenheim II.