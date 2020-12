Mainz

Die TuS Rot-Weiß Koblenz setzen ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Regionalliga Südwest fort. Die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus holte im Rahmen der englischen Woche beim stark eingeschätzten FSV Mainz 05 II ein achtbares 1:1 (1:0), es war der zehnte Punkt aus den fünf letzten Spielen. Kapitän Quentin Fouley brachte die diesmal schwarz-grauen Farben der Koblenzer mit einem raffinierten Schuss aus gut und gerne 35 Meter Entfernung in Führung, erst in der Nachspielzeit schaffte der Gastgeber den nicht unverdienten Ausgleich.