Rot-Weiß Koblenz nimmt dritten Anlauf zum ersten Auswärtsspiel

Zwei Mal waren die TuS Rot-Weiß Koblenz in diesem Jahr gedanklich schon auf der Autobahn, doch das jeweils in Aspach geplante Spiel der Fußball-Regionalliga Südwest bei der SG Sonnenhof fiel in beiden Fällen den miserablen Platzbedingungen zum Opfer. Jetzt aber soll das erste Auswärtsspiel der Rot-Weißen im Jahr 2021 tatsächlich über die Bühne gehen, am Dienstag reist der rot-weiße Tross zur TSG Hoffenheim II. Das 20. Punktspiel der Koblenzer wird um 19 Uhr auf dem Rasenplatz des Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadions angepfiffen.