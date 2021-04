Ganze fünf Minuten benötigten die TuS Rot-Weiß Koblenz im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Südwest, um das 2:0-Hinspielergebnis in der Begegnung bei Eintracht Stadtallendorf zu kopieren. Danach hätte Schiedsrichter Lukas Heim auch getrost abpfeifen können, denn am Ende siegten die Schängel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt genau in dieser Höhe. Mit den Punkten 38 bis 40 kletterte die Elf von Trainer Heiner Backhaus auf den elften Tabellenplatz.