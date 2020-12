Koblenz/Mainz

Winterpause? Nicht in dieser „Corona-Saison“ 2020/21 in der Fußball-Regionalliga Südwest. Dafür lassen 42 vorgesehene Punktspiele den Mannschaften keine Zeit. Aus diesem Grund fällt auch der Weihnachtsurlaub der Spieler von TuS Rot-Weiß Koblenz so kurz aus wie nie zuvor. Vier freie Tage haben die Trainer Heiner Backhaus und Manuel Moral Fuster ihren Schützlingen in den Kalender notiert. Am Montag nimmt das Team den Trainingsbetrieb wieder auf, um sich für die erste Begegnung im Jahr 2021 (9. Januar gegen den VfR Aalen) zu wappnen.