Doppelspieltag an und kurz nach Ostern für die TuS Rot-Weiß Koblenz in der Fußball-Regionalliga Südwest. Die Aufgaben könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus am heutigen Karsamstag um 14 Uhr auf die ambitionierte SV 07 Elversberg, drei Tage und fünf Stunden später geht die Reise zum bereits deutlich abgeschlagenen Tabellenletzten Eintracht Stadtallendorf.