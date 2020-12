Koblenz

Selbst mit extrem knapper Vorbereitungszeit und einem bunt zusammengewürfelten Team waren die Turn- und Sportfreunde Rot-Weiß Koblenz in der Lage, in einem Spiel der Fußball-Regionalliga Südwest mitzuhalten. Nach dem erstaunlichen 1:1 beim KSV Hessen Kassel möchte die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus das erzielte Ergebnis zumindest wiederholen – und am Sonntag um 14 Uhr auch im Stadion Oberwerth gegen den FC 08 Homburg punkten, am besten natürlich dreifach.