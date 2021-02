Rot-Weiß fährt zum Titelfavoriten nach Ulm

Rekordverdächtig: Dass ein und dasselbe Spiel gleich dreimal binnen kürzester Zeit den widrigen Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen ist, hat es in der Geschichte der Fußballabteilung von Rot-Weiß Koblenz auch noch nicht gegeben. Nach der Absagenflut am Mittwoch – neben der Koblenzer Begegnung bei der SG Sonnenhof Großaspach standen ursprünglich vier weitere Nachholpartien in der Regionalliga Südwest auf dem Programm – werden Minustemperaturen auch dem 23. Spieltag am Wochenende schwer zu schaffen machen. Laut Plan sollen die Rot-Weißen am Samstag um 14 Uhr beim SSV 1846 Ulm antreten. Das Spiel in Aspach wird voraussichtlich am 24. Februar nachgeholt.