Koblenz

Weiter geht's im Takt: Nach der späten Niederlage in Gießen (1:2) schüttelten sie sich im Lager der TuS Rot-Weiß Koblenz nur kurz, um anschließend das folgende Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest am Samstag um 14 Uhr gegen den SSV 1846 Ulm ins Visier zu nehmen. Der Hoffnungsfunke glimmt ungeachtet der beschaulichen Bilanz weiter, im Vergleich mit den „Spatzen“ will der Aufsteiger im 23. Saisonversuch den ersten Sieg feiern.