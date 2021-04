Koblenz

Regionalliga Südwest lässt keine Oberligisten zu: RW Koblenz ist gerettet

Acht Spieltage vor Saisonschluss haben die TuS Rot-Weiß Koblenz den Klassenverbleib in der Fußball-Regionalliga Südwest bereits sicher in der Tasche. Hintergrund: Die Gesellschafterversammlung und die Spielkommission der Regionalliga Südwest GbR haben beschlossen, nicht die üblichen vier Aufsteiger aus den drei angeschlossenen Oberligen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar zuzulassen, da wegen der Corona-Pandemie keine ausreichende Anzahl an Spielen absolviert wurde.