Koblenz

Vier Spiele der Turn- und Sportfreunde Rot-Weiß Koblenz sind in dieser Saison der Fußball-Regionalliga Südwest bereits ausgefallen – drei wegen Corona-Quarantäne, eins zuletzt wegen schneebedeckten Platzes. Das Spiel der Rot-Weißen bei der SG Sonnenhof Großaspach, das in der Vorwoche wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war, hätte nun am Mittwochabend über die Bühne gehen sollen – doch die Begegnung musste nun wieder abgesagt werden.