Auch wenn die meisten Hunsrück/Mosel-Fußballer derzeit Pause haben, dürfen einige weiterhin ihrem Hobby nachgehen – und das beinhaltet nicht nur die, die spielen, sondern auch die, die Spiele leiten. Am Mittwoch trafen sich so in der Regionalliga Südwest ein Hunsrücker mit Schiedsrichterassistent Torsten Moog aus Pfalzfeld, der mittlerweile in Oberwesel lebt, und ein Eifeler mit Kevin Lahn, der aus Leienkaul stammt und mittlerweile bei Drittliga-Aufstiegskandidat TSV Steinbach Haiger kickt.