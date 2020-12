Nörtershausen/Andernach

TuS Rot-Weiß Koblenz bleibt in der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 der Regionalliga Südwest auch nach dem vierten Testspiel ungeschlagen. Nach Siegen gegen den VfB Linz (5:1) und den TSV Emmelshausen (4:0) folgten die Partie am vergangenen Mittwoch bei der SG 99 Andernach (3:2) und am Samstag gegen Alemannia Aachen die erste richtige Standortbestimmung. Vom West-Regionalligisten trennte sich der Vorjahresaufsteiger auf dem Rasenplatz in Nörtershausen mit einem 1:1 (1:0).