Pflicht erfüllt – nicht mehr, aber auch nicht weniger. So lässt sich kurz der Auftritt des FC Rot-Weiss Koblenz in der dritten Rheinlandpokal-Runde beschreiben. Nach dem 3:0 (2:0) am Mittwoch beim drei Klassen tiefer angesiedelten Ata Sport Urmitz steht der Titelverteidiger als erster Fußballverein des Verbandsgebiets im Achtelfinale.