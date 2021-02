19 Mal war, um Klaus Lage zu zitieren, „nichts passiert“. Mit dem 2:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim II am Dienstagabend, dem ersten Auswärtssieg seit dem Aufstieg in die Fußball-Regionalliga 2019, hat TuS Rot-Weiß Koblenz ein Ausrufezeichen gesetzt. Derselbe Kampfgeist wird auch am Samstag um 14 Uhr im nächsten Auswärtsspiel bei Bayern Alzenau nötig sein.