Koblenz

Das rettende Ufer rückt wieder ein gutes Stück näher: Dank des Treffers von Valdrin Mustafa sicherten sich die TuS Rot-Weiß Koblenz ihren fünften Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga Südwest, durch das 1:0 (1:0) gegen den Bahlinger SC schob sich die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus in der Tabelle an Schott Mainz und Bayern Alzenau vorbei. In der unteren Hälfte des Zahlenwerks geht’s weiterhin enorm eng zu, sieben Teams direkt über dem berühmten Strich sind lediglich zwei bis maximal vier Punkte von den Koblenzern entfernt.