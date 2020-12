Koblenz

Zwei Fußballmannschaften des Rheinlandes dürfen am Wochenende noch einmal kurz vor Beginn der Corona-Zwangspause ihrer Passion respektive Profession nachgehen: Neben den Frauen der SG 99 Andernach (DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken) sind das auch die rot-weißen Männer aus Koblenz, die zur gleichen Zeit am Samstag um 14 Uhr beim FC-Astoria Walldorf ihr elftes Spiel in der Regionalliga Südwest zu absolvieren haben.