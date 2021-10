Er streckte beide Zeigefinger in die Höhe, schlitterte mit den Knien voran über den Balinger Rasen und gab abschließend der Eckfahne noch einen Klaps mit: Danny Breitfelder wusste am Dienstagabend im ersten Moment gar nicht genau wohin mit der Freude. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte sich beim 24-jährigen Angreifer so viel Hunger nach Torerfolgen angestaut, der sich nun in vollen Zügen entlud.