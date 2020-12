Koblenz

Wenn alles nach den Vorstellungen der beiden Vereine laufen würde, dann wären in der kommenden Fußballsaison gleich zwei Mannschaften aus Koblenz in der Regionalliga Südwest vertreten. Sowohl Rot-Weiß als auch die TuS haben nach eigenem Bekunden pünktlich ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht, die entsprechende Ausschlussfrist endete am gestrigen Freitag.