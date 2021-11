Wenn der vermeintliche Abstiegskandidat FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag um 14 Uhr vor eigenem Publikum auf den Titelaspiranten TSV Steinbach Haiger trifft, dann haben sich in der Fußball-Regionalliga Südwest diese Vorzeichen in den vergangenen Wochen ein wenig geändert. Zwar liegen die ambitionierten Hessen als Fünfter der Tabelle noch deutlich vor der Elf vom Deutschen Eck, doch die hat mit sechs Spielen in Serie ohne Niederlage ordentlich aufhorchen lassen.