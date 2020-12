Elversberg

Trainer Heiner Backhaus hatte nach dem ersten Sieg seiner Mannschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest über die Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart auf einen Brustlöser gehofft, und tatsächlich schien der 1:0-Erfolg gegen die Schwaben etwas Positives mit dem Selbstbewusstsein der Spieler von TuS Rot-Weiß Koblenz angestellt zu haben. „Wir haben eine sehr gute, vielleicht sogar unsere bislang beste Leistung in dieser Saison gezeigt“, sagte Backhaus am Samstag nach dem Abschluss der zweiten von sechs englischen Wochen in Folge.