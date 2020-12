Koblenz/Mannheim

In der Fußball-Regionalliga Südwest kann der Spielbetrieb fortgesetzt werden. Das wurde am Mittwochabend entschieden. Zumindest kurzzeitig stand die Austragung der Begegnung der TuS Rot-Weiß Koblenz gegen die TSG Balingen auf der Kippe. Die Rot-Weißen hatten vergangene Woche das Training wieder aufgenommen, um für das für den 12. Dezember angesetzte Heimspiel gewappnet zu sein. Zuletzt war Rot-Weiß am 31. Oktober aktiv gewesen (0:2-Niederlage beim FC-Astoria Walldorf), anschließend folgte aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie eine erneute Zwangspause.