Kellerduell im Stadion Oberwerth: Rot-Weiss Koblenz empfängt Schott Mainz

Sieben Spiele in Serie ohne Sieg, dabei nur zwei Zähler geholt und fünf Treffer erzielt. So liest sich die bescheidene Bilanz des Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiss Koblenz seit dem 24. August, die den Vorjahreszehnten ganz ans Ende der Tabelle spülte. Trainer Heiner Backhaus wirkt nicht einmal unzufrieden. Im jüngsten Spiel beim Branchenführer FSV Mainz 05 II, das erst in der dritten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter mit 1:2 verloren ging, sah er seine Mannschaft „top organisiert“, zudem bescheinigte er ihr ein „überragendes Pressing“.