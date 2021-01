Koblenz

Nach einer kurzen Verschnaufpause an Weihnachten und über Neujahr geht es für die TuS Rot-Weiß Koblenz in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder nahezu ansatzlos in die Vollen. Schon zwischen den Feiertagen trainierten die Schützlinge von Trainer Heiner Backhaus intensiv, um fürs erste Spiel des neuen Jahres am Samstag um 14 Uhr gegen den VfR Aalen gewappnet zu sein. Es ist die 16. von insgesamt 42 Begegnungen, es warten strapaziöse Wochen und Monate bis zum geplanten Saisonschluss am 12. Juni.