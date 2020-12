Walldorf

Mit dem Premierenerfolg gegen den VfB Stuttgart II sowie dem erstmaligen Gewinn von zwei Partien am Stück in der vierthöchsten deutschen Spielklasse gegen den FSV Frankfurt und den TSV Eintracht Stadtallendorf hatte TuS Rot-Weiß Koblenz zuletzt Meilensteine gesetzt, auf den ersten Auswärtsdreier in der Fußball-Regionalliga Südwest wartet die Mannschaft vom Oberwerth jedoch weiterhin. Beim FC-Astoria Walldorf unterlag die Mannschaft von Heiner Backhaus mit 0:2 (0:0). Unter Ausschluss der Öffentlichkeit war im Dietmar-Hopp-Sportpark mehr drin für die Gäste.