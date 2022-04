In den Duellen mit den beiden Mannschaften am Tabellenende hat der FC Rot-Weiss Koblenz zuletzt innerhalb von vier Tagen nur die Hälfte der maximal sechs möglichen Punkte eingefahren. Der Vorsprung auf die Kellerregion der Fußball-Regionalliga Südwest hat sich somit auf vier Zähler verringert. Grund genug, die sechs offenen Begegnungen bis Saisonende weiterhin voll fokussiert anzugehen. An diesem Samstag muss die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus um 14 Uhr beim Bahlinger SC antreten.