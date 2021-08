Der Großteil der etwas mehr als 1000 Zuschauer am Bornheimer Hang in Frankfurt hatte sich nach dem Abpfiff schnell verzogen. Bestens gelaunt warteten derweil die Regionalligafußballer des FC Rot-Weiss Koblenz auf die Abfahrt des Mannschaftsbusses. Nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg beim FSV Frankfurt will die Elf von Trainer Heiner Backhaus am Dienstag im Heimspiel gegen den FC Homburg (19 Uhr) nachlegen.