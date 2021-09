Es lag irgendwie Widerspruch in der Begegnung des FC Rot-Weiss Koblenz mit den Offenbacher Kickers. Zum einen, weil der vermeintliche Außenseiter für seine Verhältnisse im Oberwerther Oval eine alles in allem recht ordentliche Leistung hinlegte und den ambitionierten OFC am fünften Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest beim 1:1 (1:1) wenig bis gar nicht zur Entfaltung kommen ließ. Zum anderen, weil die beteiligten Trainer das Spiel recht unterschiedlich bewerteten.