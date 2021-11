Nach der Corona-Zwangspause der Vorwoche nimmt der FC Rot-Weiss Koblenz das erste Rückrundenspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest in den Blick. Die geplante Reise am 19. November nach Großaspach fiel wegen der Quarantänemaßnahmen beim Gegner aus, jetzt nimmt die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus erneut einen Fleck in Baden-Württemberg ins Visier. Am Samstag steht um 14 Uhr das erste Rückrundenspiel beim VfB Stuttgart II auf dem Programm.