Die Lage des FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Regionalliga Südwest kurz vor Weihnachten ist komfortabel, allein gemessen am selbst definierten Anspruch. Über dem berühmten Strich, also oberhalb der sechs möglichen Abstiegsplätze, wollte Trainer Heiner Backhaus zum Jahresende stehen.