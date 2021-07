42 Spieltage in der Saison 2020/2021, insgesamt 462 Partien sind ausgetragen: Die Fußball-Regionalliga Südwest war für die teilnehmenden Vereine eine nicht gekannte Belastung, die vielfach durch Corona-Zwangspausen noch intensiver wurde. Trotz zahlreicher Störfaktoren wurde der Betrieb durchgezogen. Der Meister SC Freiburg II stieg in die Dritte Liga auf, Bayern Alzenau und Eintracht Stadtallendorf als Vorletzter beziehungsweise Letzter sind in die Oberliga Hessen abgestiegen.