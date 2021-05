Ein doppelter Geniestreich in letzter Sekunde – Mustafa sichert Rot-Weiß-Koblenz einen Zähler

Nach 39 Spielen unter strengen Hygienebedingungen scheint den Regionalligafußballern im Südwesten so langsam die Puste auszugehen. Beim letztlich glücklichen 2:2 (1:0) gegen den Talentschuppen des Erstligisten TSG Hoffenheim war den Kickern der TuS Rot-Weiß Koblenz, die von den 24 Punktspielen in 2021 zehn gewonnen, aber nur sechs verloren haben, die Ermüdung streckenweise deutlich anzumerken. Das glückliche Ende einer Partie, in der die Rot-Weißen lange Zeit auf ihren 15. Saisonsieg zusteuerten und in der Schlussphase durch zwei späte Gegentore leer auszugehen schienen, verdankten sie einem doppelten Geniestreich zweier außergewöhnlicher Mitspieler.