Der Fußball-Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz ist am Ende einer starken Saison angekommen. Am vergangenen Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus ihr letztes Heimspiel dieser Spielzeit mit 3:1 gegen den TSV Steinbach Haiger, am kommenden Samstag steht die letzte Partie der Saison bei Meister SC Freiburg II an. Die Vorstädter können im besten Fall sogar noch Tabellenneunter werden, aber auch so war es mit 15 Siegen und dem frühzeitigen Klassenverbleib eine ganz starke Saison.