Koblenz

Fußball-Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz, der am Montag wieder das Training aufnimmt (19 Uhr, Oberwerth) hat drei Spieler verpflichtet: Offensivspieler German Kurbashyan kehrt in seine Heimatstadt Koblenz zurück, und der Berliner Ahmet Sagat schließt sich ebenfalls den Rot-Weißen an. Zudem wechselt in Niklas Hunold ein Akteur nach Koblenz, der schon im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV spielte.