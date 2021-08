So schnell kann’s in nur 180 Minuten gehen: Mit zwei Siegen in Folge ohne Gegentor hat sich der FC Rot-Weiss Koblenz in der erweiterten Spitzengruppe der Fußball-Regionalliga Südwest eingenistet. Das hätten in der Kürze der verfügbaren Zeit wohl die wenigsten Experten angesichts der komplett umgekrempelten Mannschaft geglaubt.