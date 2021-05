Ein Sieg, zwei Unentschieden: Gegen eine Mannschaft, die in der Fußball-Regionalliga Südwest auf den ersten sechs Tabellenplätzen steht, hat Rot-Weiß Koblenz in der Rückrunde noch nicht verloren. Das soll nach Möglichkeit auch am Samstag ab 14 Uhr so bleiben, wenn die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus ihre Visitenkarte im Stadion am Bieberer Berg beim Tabellendritten Kickers Offenbach abgibt.