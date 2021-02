Was lange währt, wird wohl endlich gut: Zum vierten Mal innerhalb von nur fünf Wochen steht in der Fußball-Regionalliga Südwest das Spiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen die TuS Rot-Weiß Koblenz auf dem Programm. Schenkt man den Wetterprognosen uneingeschränkt Glauben, dann wird diese Begegnung am Mittwoch um 18 Uhr bei besten äußeren Bedingungen (frühlingshafte 18 Grad sind gemeldet) auf dem Rasenplatz im Aspacher Sportpark Fautenhau über die Bühne gehen.