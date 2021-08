Backhaus erwartet ersten Gegner ganz weit oben – FC Rot-Weiß Koblenz empfängt die Reserve des VfB Stuttgart

Hinter Heiner Backhaus und seiner Mannschaft liegt eine Saisonvorbereitung, die es so noch nicht gegeben hat. Gerne hätte sich der FC Rot-Weiß Koblenz auf dem Weg zum ersten Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest mit einem anderen Viertligisten gemessen, aber das Nachholprozedere der Rheinlandpokal-Restbestände aus der Spielzeit 2020/2021 überlappte sich mit den ins Auge gefassten Vergleichen mit den West-Regionalligisten 1. FC Köln II, Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiß Oberhausen. „Es hätte uns sicherlich ein paar genauere Erkenntnisse beschert, wenn wir gegen den einen oder anderen Regionalligisten hätten testen können, aber auch so hätte es wahrscheinlich keinen richtigen Härtetest gegeben. Andererseits haben uns die Pokalspiele einen Impuls für die Mentalität der Mannschaft verliehen. Das war gut“, blickt Backhaus auf die zurückliegenden Wochen zurück, in denen die Rot-Weißen größtenteils mehr Ballbesitz als ihre Gegner besaßen und die Rolle des Spielgestalters innehatten. Für das erste Punktspiel in der dritten Koblenzer Regionalligasaison gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten VfB Stuttgart am Samstag ab 14 Uhr im Stadion Oberwerth ist das nicht zu erwarten.