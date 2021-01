Koblenz

Als das Telefon von Alexis Weidenbach am Tag vor Heiligabend klingelte und sich am anderen Ende der Leitung Jacques Passy meldete, konnte sich der Mittelfeldspieler von Rot-Weiß Koblenz schon vor Vorfreude strahlend ausmalen, dass er sich demnächst in den Flieger in Richtung Karibik begibt. Jacques Passy ist der aus Mexiko stammende Fußball-Nationaltrainer der Dominikanischen Republik und hat Weidenbach nach seinen überzeugenden Leistungen in der Regionalliga Südwest nun zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert.