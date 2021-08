Der FC Rot-Weiss Koblenz ist am zweiten Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest angekommen: In der Auswärtspartie beim FSV Frankfurt gewann der Vorjahreszehnte nach einem Treffer des eingewechselten Dylan Esmel mit 1:0 (0:0). Damit mutierte die Mannschaft aus der Mainmetropole schon fast zu einer Art Lieblingsgegner der Gäste, schließlich war es schon die dritte Pflichtspielniederlage in Serie gegen die Koblenzer.