Am Sonntag kommt es um 11 Uhr in Kirn-Sulzbach zum Vergleich der einzigen beiden Mädchenfußball-Teams des Kreises Bad Kreuznach. Die FMSG Waldböckelheim/Bretzenheim ist um 11 Uhr in der B-Juniorinnen-Landesliga zu Gast beim SCK.