Plus Rüdesheim

Wirbel um Flutlicht und Heimrechttausch

Einigen Wirrwarr gab es um das am Samstagabend angesetzte Gastspiel des Frauenfußball-Verbandsligisten VfL Rüdesheim beim TSV Schott Mainz II. Am Freitagabend wurde Alexander Thomas darüber informiert, dass das Flutlicht flackere und erst in zwei Wochen repariert werden könne. Deshalb könne nicht gespielt werden.