Kirn-Sulzbach

Von Beginn an hellwach

Erstes Heimspiel für die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach: Am Samstag um 18 Uhr erwarten sie den SC Siegelbach II, der mit einem 3:2-Erfolg in die Verbandsliga-Saison gestartet ist. „Wir müssen besser auftreten als in der ersten Hälfte gegen Ingelheim“, fordert SCK-Trainer Michael Malinka, der nach dem 2:2-Remis in Ingelheim mit dem ersten Dreier liebäugelt.