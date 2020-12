VfL führt lange

Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 21:02 Uhr

Die Gäste hatten ein Chancenplus, waren schon in der ersten Hälfte drei-, viermal frei vor dem VfL-Gehäuse. „Teilweise haben bei denen die Nerven versagt, aber unsere Torfrau Kaddy Fröhlich hat auch stark gehalten“, berichtete Thomas, dessen Team nach einer halben Stunde in Führung ging. Bei einem Gestocher im Strafraum schob Vanessa Dey den Ball über die Linie. Das 1:0 hatte bis in die Schlussphase Bestand. Doch zwölf Minuten vor dem Ende glich der FFC aus. „Uns ist hintenraus ein bisschen die Puste ausgegangen“, sagte der VfL-Trainer, dem vor allem in der Offensive die Alternativen gefehlt hatten. tip