Kirn-Sulzbach

Nach dem 0:3 in Ingelheim, der ersten Niederlage in dieser Verbandsliga-Saison, wollen die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach den Schalter wieder umlegen. Am heutigen Samstag bekommen sie es mit einem Kellerkind zu tun. Der TSV Schott Mainz II, bei dem sie um 16.30 Uhr zu Gast sind, hat erst drei Punkte auf dem Konto und ist Vorletzter.