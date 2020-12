Kreis Birkenfeld

Unterhalb der Verbandsliga sind in dieser Saison fünf Frauen-Teams aus dem Kreis Birkenfeld im Spielbetrieb des Südwestdeutschen Fußballverbands unterwegs. Weil es keine eigene Spielklasse an der Nahe mehr gibt, sind die Teams in der Westpfalz eingegliedert. Der VfR Baumholder, der SV Weiersbach und der VfL Weierbach starten in der Landesliga Westpfalz, während der FC Brücken und der SC Kirn-Sulzbach II in der Bezirksliga Westpfalz gemeldet haben.